На мине подорвался автомобиль Росгвардии в Брянской области

У села Сушаны в Брянской области на мине подорвался автомобиль Росгвардии, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Пострадали четыре человека — три бойца СОБРа и взрывотехник ОМОНа. У них легкие осколочные ранения.

ФСБ сообщила, что в регионе проводятся мероприятия по разминированию местности.

Ранее в сельском магазине Брянской области захватили заложников. Также два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.