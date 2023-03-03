3 марта
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Происшествия

На мине подорвался автомобиль Росгвардии в Брянской области

У села Сушаны в Брянской области на мине подорвался автомобиль Росгвардии, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Росгвардия
Росгвардия
rosguard.gov.ru

Пострадали четыре человека — три бойца СОБРа и взрывотехник ОМОНа. У них легкие осколочные ранения.

ФСБ сообщила, что в регионе проводятся мероприятия по разминированию местности.

Ранее в сельском магазине Брянской области захватили заложников. Также два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.

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