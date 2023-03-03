На мине подорвался автомобиль Росгвардии в Брянской области

Пострадали четыре человека — три бойца СОБРа и взрывотехник ОМОНа. У них легкие осколочные ранения.
ФСБ сообщила, что в регионе проводятся мероприятия по разминированию местности.
Ранее в сельском магазине Брянской области захватили заложников. Также два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью 28 февраля. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.
Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.