На Сахалине в здании МВД нашли труп полицейского

Сахалинский СУ СКР ведет проверку в здании МВД города Александровск-Сахалинский. 30 сентября в одном из кабинетов нашли труп сотрудника полиции с огнестрельным ранением.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты и старший следователь отдела по расследованию особо важных дел. Правоохранители пытаются установить обстоятельства произошедшего.

В УМВД России по Сахалинской области сообщили, что сотрудник полиции, скорее всего, покончил с собой. «По предварительным данным, криминальный характер смерти не усматривается», — добавили в ведомстве.

24 сентября в алтайском селе Шипуново нашли тело полицейского в надворной постройке его усадьбы. Мужчина, по предварительным данным, покончил с собой. Telegram-канал Mash сообщал, что накануне погибший был на допросе в Следкоме. В ведомстве заявили, что в отношении него никаких дел не расследовали, подозреваемым или обвиняемым он не был.

Также в июне 2018 года в здании МВД по городу Лангепас (ХМАО) на рабочем месте нашли мертвой следователя полиции. Погибшей оказалась уроженка Барнаула. Девушка свела счеты с жизнью. В группе «Омбудсмен полиции» писали, что у сотрдницы полиции был конфликт с руководством.