Найдено тело девушки, которую в Сочи унесло волной в море

Напомним, что девушка гуляла по пляжу Ривьера с молодым человеком. Они в шутку начали толкать друг друга в воду. Однако через несколько минут шутки закончились, девушку накрыла мощная волна и унесла за собой.

Молодой человек не смог удержать девушку и не сразу понял, что возлюбленную утаскивает на глубину, после чего он в растерянности ходил у кромки воды.

Спасатели исследовали акваторию и береговую линию - до 20 километров.

Ее поиски заняли четыре дня.

Ранее сообщалось, что люди погибли в результате мегаливня в Москве.

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