3 июня
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Происшествия

Найдено тело пропавшей воспитательницы детского сада

В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшей воспитательницы детского сада, сообщает 78.ru.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Накануне вечером жители многоквартирного дома обнаружили на лестничной площадке труп 46-летней женщины. В область сердца погибшей неизвестный нанес колото-резаные ранения.

Как сообщили правоохранители, воспитательница детского сада пропала 31 мая. Она числилась в розыске как без вести пропавшая.

Ведется разбирательство.

Ранее на Алтае семейная ссора из-за работы закончилась ножевыми ранениями. Женщина нанесла своему сожителю пять ножевых ранений и после вызвала скорую помощь. 48-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался через несколько часов.

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