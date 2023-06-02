Найдено тело пропавшей воспитательницы детского сада

Накануне вечером жители многоквартирного дома обнаружили на лестничной площадке труп 46-летней женщины. В область сердца погибшей неизвестный нанес колото-резаные ранения.
Как сообщили правоохранители, воспитательница детского сада пропала 31 мая. Она числилась в розыске как без вести пропавшая.
Ведется разбирательство.
Ранее на Алтае семейная ссора из-за работы закончилась ножевыми ранениями. Женщина нанесла своему сожителю пять ножевых ранений и после вызвала скорую помощь. 48-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался через несколько часов.