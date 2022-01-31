Не раскаялся никто. На Алтае за 17 преступлений будут судить особо опасную ОПГ

В Алтайском крае на рассмотрение суда передают уголовное дело на шестерых жителей Новоалтайска. Их обвиняют в 17 тяжких и особо тяжких преступлениях. Жертвами стали 15 человек, сообщают в краевой прокуратуре.

По версии следствия в 2020 году организованная группа систематически совершала мошенничества, грабежи, разбойные нападения и вымогательства в отношении жителей не только Новоалтайска, но и Барнаула.

От их действий страдали как знакомые им, так и случайные люди.

«Как правило, впервые завладев имуществом потерпевшего и чувствуя его моральную слабость, участники группы переходили к систематическому совершению аналогичных преступлений в виде хищений или вымогательств, оказывая на него постоянное психологическое давление и создавая ему невыносимые условия для жизни», — рассказали в прокуратуре.

В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых не заявил о своем раскаянии в содеянном.

Расследование проводилось в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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