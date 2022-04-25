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Происшествия

Непристегнутый пассажир вылетел с заднего сиденья в ДТП на Алтае

В селе Майма в Республике Алтай в столкновении Toyota RAV4 и Toyota Vista пострадал 57-летний пассажир, рассказали в региональном ГУ МВД.

ДТП в Майме.
ДТП в Майме.
04.мвд.рф

Авария произошла 21 апреля. 61-летний житель Онгудайского района на Toyota RAV4 ехал в направлении Карлушки по правой полосе. Он начал разворачиваться на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, но не занял заблаговременно крайнее левое положение на проезжей части.

В результате этого произошло столкновение с двигавшимся прямо попутным автомобилем Toyota Vista под управлением 35-летнего местного жителя.

«От удара из салона автомобиля Toyota RAV4 выпал 57-летний пассажир, находившийся на заднем сидении справа, не пристегнутый ремнем безопасности», — рассказали в полиции.

Мужчина получил травмы, его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы.

Ранее в Барнауле подросток без прав устроил жесткое ДТП возле кладбища.

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