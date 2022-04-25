Непристегнутый пассажир вылетел с заднего сиденья в ДТП на Алтае

Авария произошла 21 апреля. 61-летний житель Онгудайского района на Toyota RAV4 ехал в направлении Карлушки по правой полосе. Он начал разворачиваться на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора, но не занял заблаговременно крайнее левое положение на проезжей части.
В результате этого произошло столкновение с двигавшимся прямо попутным автомобилем Toyota Vista под управлением 35-летнего местного жителя.
«От удара из салона автомобиля Toyota RAV4 выпал 57-летний пассажир, находившийся на заднем сидении справа, не пристегнутый ремнем безопасности», — рассказали в полиции.
Мужчина получил травмы, его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы.
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