Несовершеннолетний зарезал мужчину в "Магните"

ЧП произошло 26 апреля в супермаркете «Магнит» в Нижневартовске.

Предварительно, мужчина приставал к подруге 16-летнего юноши.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи не смогли его спасти, указывает Газета.Ru.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае подросток получил реальный срок за убийство.

Ему дали шесть лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Двое приятелей распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт. Парень из-за оскорблений избил мужчину ногами и руками, а также металлическими предметами в область головы и тела.

От полученных травм 53-летний житель скончался на месте.

Самое важное - в нашем Telegram-канале