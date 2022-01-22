В Алтайском крае нетрезвый сельчанин пытался удрать от полиции, но влетел в кусты

Житель села Быстрый Исток в Алтайском крае попался на повторном управлении автомобилем в алкогольном опьянении, сообщили в региональной прокуратуре.

На личном автомобиле он ехал по селу Быстрый Исток, но из-за «неуверенного вождения» привлек внимание сотрудников полиции.

Испугавшись ответственности, мужчина попытался скрыться. Не справившись с управлением, он въехал в заросли кустарника, где и был задержан.

«От мужчины исходил резкий запах алкоголя, была нарушена координация движений, от прохождения освидетельствования он отказался», — отметили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил его к 300 часам обязательным работ и лишил прав на 2,5 года.

Ранее в Алтайском крае начали проверку по факту ДТП с участием полицейского, въехавшего в металлическое ограждение.