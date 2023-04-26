26 апреля
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Происшествия

Новосибирская сапбордистка спасла тонущего в Оби мальчика

Жительница Новосибирска плыла по Оби на специальной доске, которой управляют с помощью весла, когда заметила тонущего ребенка, сообщает «КП».

Обь, вид на Обь, набережная, Нагорный парк.
Обь, вид на Обь, набережная, Нагорный парк.
Дмитрий Лямзин.

Сибирячка заметила ребенка издалека, но рассмотреть мешали блики воды.

Когда девушка подплыла поближе, она увидела барахтающегося в воде мальчика лет пяти-шести, который периодически скрывался под водой и тонул.

Жительница Новосибирска быстро разделась, проверила страховку с сапом и нырнула за ребенком, который уже был бледен и без сознания.

Девушка с трудом уложила мальчика на сапборд, закрепила своей страховкой, а сама почти повисла на доске, находясь в воде.

Затем сибирячка проверила пульс, поняла, что ребенок жив, и начала откачивать его, пока тонувший не открыл глаза.

Как оказалось уже на берегу, когда девушка догребла до него вместе с ребенком на доске, мальчик отдыхал вместе с родителями и их друзьями, которые даже не заметили отсутствия малыша.

Ранее мужчина из Бийска спас ребенка, провалившегося под лед. Его наградили почетной грамотой администрации города.

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