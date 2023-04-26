Новосибирская сапбордистка спасла тонущего в Оби мальчика

Жительница Новосибирска плыла по Оби на специальной доске, которой управляют с помощью весла, когда заметила тонущего ребенка, сообщает « КП ».

Сибирячка заметила ребенка издалека, но рассмотреть мешали блики воды.

Когда девушка подплыла поближе, она увидела барахтающегося в воде мальчика лет пяти-шести, который периодически скрывался под водой и тонул.

Жительница Новосибирска быстро разделась, проверила страховку с сапом и нырнула за ребенком, который уже был бледен и без сознания.

Девушка с трудом уложила мальчика на сапборд, закрепила своей страховкой, а сама почти повисла на доске, находясь в воде.

Затем сибирячка проверила пульс, поняла, что ребенок жив, и начала откачивать его, пока тонувший не открыл глаза.

Как оказалось уже на берегу, когда девушка догребла до него вместе с ребенком на доске, мальчик отдыхал вместе с родителями и их друзьями, которые даже не заметили отсутствия малыша.

Ранее мужчина из Бийска спас ребенка, провалившегося под лед. Его наградили почетной грамотой администрации города.