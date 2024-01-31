О финансовой пирамиде «Слово пацана» предупредили сибиряков

Прокуратура Новосибирской области призвала жителей региона не взаимодействовать с финансовой пирамидой «Слово пацана».

Мошенники решили воспользоваться популярностью сериала про подростковые банды и рассылают рекламу своего «четкого» проекта.

Центробанк опубликовал данные о новой финансовой пирамиде «Слово пацана». Этот проект является мошенничеством и не имеет никакого отношения к сериалу. Он представляет собой классическую пирамиду, в которой обещают высокий доход за счет привлечения новых участников.

Создатели сайта предлагают гражданам оплатить взнос в криптовалюте в обмен на токены и обещание ежедневного роста их цены, пишет nsk.bfm.ru.

В ведомстве отметили, что Банк России включил онлайн-проект «Слово пацана» в список организаций с признаками «финансовой пирамиды», а Роскомнадзор ограничил доступ к нему.

Ранее поймали директора финансовой пирамиды Finiko. МВД объявило о задержании директора финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой по прозвищу Тиффани, собравшей у вкладчиков более 5 млн долларов.

В финансовой пирамиде Серикова имела статус «директора сети».

Серикова привлекала вкладчиков в пирамиду, проводя онлайн-конференции и выступая в различных регионах страны. В качестве «приманки» служило различное имущество, которое, по ее словам, она приобрела на доходы от инвестиций.

Ее задержали на территории Всеволожского района Ленинградской области.

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