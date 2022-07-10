Очевидец: водитель иномарки уснул за рулем и вылетел в лес с алтайской трассы

Иномарка на высокой скорости съехала в кювет на Чуйском тракте в Алтайском крае ранним утром 10 июля. Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
Автомобиль вылетел с трассы в лес 10 июля
"Инцидент Барнаул"
Авария произошла на участке автодороги между населенными пунктами Быстрянка и Старая Суртайка. Автомобиль въехал в растущие вдоль проезжей части деревца, в результате чего получил серьезные повреждения.
Очевидец рассказал, что водитель транспортного средства попросту уснул за рулем, что и привело к съезду в кювет. К счастью, обошлось без жертв.
Автомобиль вылетел с трассы в лес 10 июля
«Инцидент Барнаул»
Автомобиль вылетел с трассы в лес 10 июля
«Инцидент Барнаул»
Автомобиль вылетел с трассы в лес 10 июля
«Инцидент Барнаул»
Автомобиль вылетел с трассы в лес 10 июля
«Инцидент Барнаул»
Автомобиль вылетел с трассы в лес 10 июля
«Инцидент Барнаул»
Напомним, в этот уик-энд случилось еще несколько ДТП. Например, в Бийске сразу два автомобиля попали в крупную яму, а в Барнауле женщина без прав протаранила стену многоэтажки.