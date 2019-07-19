Очевидцы: мужчина зарезал барнаульца и скрылся в парке

19 июля около 14:20 в одной из квартир дома на ул. Петра Сухова произошло убийство, пишут в группе «Инцидент Барнаул». Неизвестный ударил мужчину ножом в шею и скрылся в районе парка Юбилейный, сообщают очевидцы.