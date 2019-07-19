Очевидцы: мужчина зарезал барнаульца и скрылся в парке

Нападавшему на вид 30−35 лет. Свидетели видели его в темной одежде, затемненных очках, бейсболке и с бутылкой водки в руках.
Сообщается, что в 17:00 его задержала полиция в парке Юбилейный.
Официальной информации по поводу происшествия пока нет.
19 июля около 14:20 в одной из квартир дома на ул. Петра Сухова произошло убийство, пишут в группе «Инцидент Барнаул». Неизвестный ударил мужчину ножом в шею и скрылся в районе парка Юбилейный, сообщают очевидцы.
Нападавшему на вид 30−35 лет. Свидетели видели его в темной одежде, затемненных очках, бейсболке и с бутылкой водки в руках.
Сообщается, что в 17:00 его задержала полиция в парке Юбилейный.
Официальной информации по поводу происшествия пока нет.
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