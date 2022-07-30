Ограбили отделение «Совкомбанка»

«Уважаемые хабаровчане, сегодня утром по адресу ул. Краснореченская, д. 211 произошло ограбление отделения Совкомбанка», — говорится в сообщении.

Власти также просят очевидцев поделиться любой информацией с места преступления.

За информацию, которая поможет установить грабителя, обещают вознаграждение, пишет Газета.Ru.

В полиции подтвердили информацию о происшествии в банке, но не раскрывают подробности, сообщает РИА «Новости». На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее грабитель в цветастом платье прикинулся пожилой женщиной, ограбил банк и скрылся. Неизвестный подошел к одному из окон обслуживания, передал кассиру записку с требованием выдать деньги и заявил, что вооружен пистолетом.

Сотрудник банка выполнил требование грабителя. После этого «дама в цветастом платье» спокойно покинула банк.

Между тем ранее при ограблении банка один из налетчиков потерял протез. Грабители были в париках, с накладными усами и в очках. Это лишь привлекло к их облику внимание сотрудников банка. И они были готовы к отпору, когда один из грабителей подошел к кассе и начал угрожать игрушечным оружием.

Сотрудники банка повалили злоумышленника на пол, в драке он потерял протез и не смог убежать, когда на место происшествия прибыла полиция.