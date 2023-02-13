Охранник из Новоалтайска может отделаться штрафом за избиение человека

Административное дело возбудили в отношении одного из двух сотрудников ЧОПа, которые в конце января 2023 года в Новоалтайске избили мужчину, врезавшегося в их машину. Об этом сообщает « Банфакс » со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на парковке магазина в Новоалтайске. Водитель легкового автомобиля въехал в машину ЧОП «Сотня», когда сдавал назад.

За это один из охранников решил проучить водителя, вытащил его из машины и избил его. Через некоторое время к нему присоединился напарник.

По предварительной информации ГУ МВД, за рулем легкового автомобиля находился не его законный владелец. Хозяин авто зашел в магазин, оставив машину открытой. Этим воспользовались двое нетрезвых людей и при попытке угона врезались в машину ЧОП.

Полиция считает, что охранники пытались остановить злоумышленников. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Очевидцы не согласны с этим выводом и утверждают, что за рулем был хозяин автомобиля в нетрезвом виде.

По факты избиения возбуждено административное дело в отношении одного из охранников по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). За это грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей.