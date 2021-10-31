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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Туве, на которых напал «молодой уголовник»

«Известия» опубликовали видео с места обнаружения двух несовершеннолетних сестер в Кызыле, на которых напал местный житель.

Полиция на месте убийства двух девочек в Туве.
Полиция на месте убийства двух девочек в Туве.
vk.com/police17.

Напомним, 31 октября рано утром в Кызыле обнаружили возле дома двух девочек (9 и 14 лет) с множественными травмами.

«Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в медучреждении», — рассказали в республиканском СК.

Погибшие — родные сестры. В семье осталась одна девятилетняя девочка.


По подозрению в преступлении оперативно задержали 23-летнего местного рецидивиста, судимого по нескольким статьям.

«Ранее привлекался по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне», — пояснили РИА «Новости» в СК .

В ведомстве отказались уточнить характер травм, нанесенных девочкам.

Возбудили уголовное дело об убийстве малолетних сестер. В настоящий момент с задержанным работают следователи.

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