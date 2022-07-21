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Происшествия

Осужденный к принудительным работам спас тонущего ребенка в Барнауле

Осужденный мужчина в Алтайском крае спас тонущего ребенка. Об этом сообщила региональная пресс-служба УФСИН.

Мост через Обь.
Мост через Обь.
Михаил Хаустов

Происшествие случилось в середине июля на Оби в Барнауле.

В этот день осужденному к принудительным работам Владимиру Т. разрешили краткосрочный выезд за пределы исправительного центра.

Находясь неподалеку от реки, он услышал крик женщины и бросился на помощь.

В воде находились отец и 7-летний сын, который внезапно начали тонуть. На крики матери прибежал Владимир Т и еще один мужчина. Они вытащили ребенка на берег, но отца спасти не удалось.

«На моем месте любой бы так сделал. Тем более, это же ребенок, как можно пройти мимо», — рассказал Владимир.

Ранее мы рассказывали, о чем мечтают алтайские осужденные к принудительным работам.

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