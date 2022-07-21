Осужденный к принудительным работам спас тонущего ребенка в Барнауле

Происшествие случилось в середине июля на Оби в Барнауле.
В этот день осужденному к принудительным работам Владимиру Т. разрешили краткосрочный выезд за пределы исправительного центра.
Находясь неподалеку от реки, он услышал крик женщины и бросился на помощь.
В воде находились отец и 7-летний сын, который внезапно начали тонуть. На крики матери прибежал Владимир Т и еще один мужчина. Они вытащили ребенка на берег, но отца спасти не удалось.
«На моем месте любой бы так сделал. Тем более, это же ребенок, как можно пройти мимо», — рассказал Владимир.
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