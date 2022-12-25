Отнял деньги у ребенка: жительница Барнаула обвинила водителя маршрутки

Жительница Барнаула обвинила водителя маршрутки, якобы отобравшего деньги у ребенка. Об этом сообщает Barnaul 22.

Женщина утверждает, что ребенок поехал с другом на учебу в маршрутке № 50.

Он расплатился и вышел на остановке, а друг остался в салоне.

Сын горожанки сказал, что «вдруг открывается задняя дверь, оттуда выбегает мужчина и скрывается».

Мальчик, говорит она, «остался в недоумении».

«Продолжает ждать друга на остановке, когда тот все-таки выйдет из маршрутки», — говорится в посте.

По словам жительницы, водитель отобрал у друга 100 рублей, не вернул сдачу и аргументировал это тем, что подросток должен рассчитаться за «своего друга», который выбежал в заднюю дверь.

Ранее жительница алтайского села пожаловалась на «исчезающую» маршрутку.