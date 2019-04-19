Панин и Жириновский заступились за снятого с рейса в Барнауле Панкратова-Черного

Владимир Жириновский высказал свое мнение в Telegram-канале. Он пишет, что Панкратов-Черный «имеет право, купив билет в бизнес-класс, попросить 50 грамм водки и бутерброд».
«Он поспит и через 3 часа будет в Москве. Но нет, на всю страну начали: вот он алкоголик, пьяница! Зачем это все нужно? Этим мы же оскорбляем и его самого и всех жителей Алтайского края, где он народный герой», — считает политик.
Актер Алексей Панин высказался в Instagram. По информации vokrug. tv, он назвал журналистов «нелюдями» и обвинил в попытке спекулировать на имени известного артиста.
«Да, человек выпил. Мы все летаем на гастроли и выпиваем, мы все боимся летать. Что же вы, куча стервятников, набрасываетесь?» — цитирует Панина издание.
Летом 2018 года и сам Панин дебоширил на борту самолета.
Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что Панкратов-Черный по внешним признакам был пьян, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал.
В отношении актера возбуждено административное производство по статье «хулиганство».