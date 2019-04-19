Панин и Жириновский заступились за снятого с рейса в Барнауле Панкратова-Черного

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и актер Алексей Панин опубликовали в соцсетях посты в поддержку Александра Панкратова-Черного, которого 17 апреля сняли с самолета в барнаульском аэропорту. Политик посчитал, что на артиста набросились необоснованно и оскорбили весь Алтайский край. Панин и вовсе обвинил во всем журналистов, но потом пост удалил.

Владимир Жириновский высказал свое мнение в Telegram-канале. Он пишет, что Панкратов-Черный «имеет право, купив билет в бизнес-класс, попросить 50 грамм водки и бутерброд».

«Он поспит и через 3 часа будет в Москве. Но нет, на всю страну начали: вот он алкоголик, пьяница! Зачем это все нужно? Этим мы же оскорбляем и его самого и всех жителей Алтайского края, где он народный герой», — считает политик.

Актер Алексей Панин высказался в Instagram. По информации vokrug. tv, он назвал журналистов «нелюдями» и обвинил в попытке спекулировать на имени известного артиста.

«Да, человек выпил. Мы все летаем на гастроли и выпиваем, мы все боимся летать. Что же вы, куча стервятников, набрасываетесь?» — цитирует Панина издание.

Летом 2018 года и сам Панин дебоширил на борту самолета.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что Панкратов-Черный по внешним признакам был пьян, самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки. На устные и письменное предупреждения экипажа не реагировал.

В отношении актера возбуждено административное производство по статье «хулиганство».