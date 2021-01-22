Парень из Барнаула, лишившийся рук из-за спасения котенка, отсудил у энергетиков 5 млн рублей

Что произошло с парнем
В июне 2017 года Ярослав Шишов (в тот момент ему было 17 лет) попытался снять котенка с дерева, забрался на здание бойлерной и пошел по трубе, которая шла к дереву — дело было в поселке Спутник.
Котенка он спас и сбросил другу. Но, потеряв равновесие, поднял руки вверх, чтобы удержаться — и в этот момент прикоснулся к проводам. От удара током парень получил термический ожог обеих кистей, из-за чего ему ампутировали обе руки до середины предплечий.
В дальнейшем ему установили протезы на обе руки — средства на это помогали собрать барнаульцы (они перечислили ему 1 млн рублей), часть суммы предоставил «Русфонд».
Что он потребовал в суде
В июле 2020 году Ярослав Шишов подал заявление в суд — просил взыскать с «Алтайэнерго» в счет компенсации морального вреда 10 миллионов рублей.
В суде парень объяснил, что уже от врачей узнал, что получил электротравму, так как руками прикоснулся к электрическим проводам. Из стационара он выписался через два месяца со 100% потерей трудоспособности и инвалидностью первой группы.
«По вине сотрудника ответчика „Россети Сибирь“ — „Алтайэнерго“), осужденного за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, истцу был причинен тяжкий вред здоровью. В результате полученной травмы он длительное время проходил лечение от ожогов, перенес хирургические операции и ампутацию обеих рук», — сообщает пресс-служба Индустриального райсуда.
Что решили судьи
Индустриальный райсуд Барнаула лишь частично удовлетворил требования Ярослава Шишова — счет компенсации морального вреда с энергокомпании взыскано 5 млн рублей.
Решение обжаловали обе стороны. Ярослав Шишов полагал, что суд незаконно снизил в два раза предъявленный к взысканию размер компенсации морального вреда. Однако краевой суд согласился с выводами первой инстанции.
Как объяснили в Индустриальном райсуде, при оценке размера взысканной судом денежной компенсации были учтены мотивы и побуждения, которыми руководствовался истец, оказавшись в месте причинения ему травмы, а именно: благие намерения — оказать котенку помощь спуститься с дерева.
Оснований для снижения или увеличения размера компенсации морального вреда по доводам апелляционных жалоб ответчика и представителя истца судебная коллегия не усмотрела.