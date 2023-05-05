5 мая
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Происшествия

План-перехват: разыскивают сербского парня, который застрелил восемь человек и 15 ранил

Увеличилось число жертв стрельбы выросло до восьми, ранены 13 человек, сообщает сербское издание "Блиц".

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

ЧП случилось в сербской общине Младеновац, указывает РИА Новости.

Разыскиваемый поссорился со своим ровесником во дворе школы. Потом сбегал домой, взял ружье. и застрелил оппонента и его сестру. После 21-летний стрелок направился в село, где проживает и там тоже открыл стрельбу.

В поисках задействованы более 600 сотрудников МВД, антитеррористическое подразделение. Объявлен план-перехват, в небе барражируют вертолеты.

Ранее в российском городе мужчина расстрелял семью из пяти человек - в том числе двоих детей. Трагедия произошла в неблагополучном районе Новая Солоновка города Новошахтинск.

Все произошло в старом многоквартирном доме, где местами разбиты окна или заколочены ставни. По одной из версий, на убийство подозреваемый мог решиться на почве ревности. Выстрелы он мог совершить из охотничьего ружья - по словам соседей, оно принадлежало отцу подозреваемого.

Также мужчина из ружья расстрелял детей в детсаду в Ульяновской области. С собой у мужчины было ружье Иж-27. Дети в этот момент спали в кроватях.

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