7 мая
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Жизнь

В алтайском городе покажут места расстрелов и скальный каньон

Краеведческий музей Рубцовска готовит экскурсионную программу по историческим объектам города. Средства на эти цели — всего 100 тыс. рублей — выделили городу по краевому гранту.

Площадь им. Ленина в Рубцовске
Площадь им. Ленина в Рубцовске
Вероника Лапина в facebook.com

Замначальника управления культуры, спорта и молодежной политики Марина Хворостинина рассказала, что впервые будут организованы автобусные экскурсии по десяти историческим объектам города.

Молодежи Рубцовска и ближайших районов предложат посетить краеведческий музей, картинную галерею. Произойдет знакомство с несколькими объектами культурного наследия: мемориальными комплексами «За власть Советов» и посвященным доблести воинов-участников Великой Отечественной войны, Домом культуры «Алтайсельмаш», драматическим театром, Михайло-Архангельским храмом.

Не менее интересны два объекта, расположенные за чертой города. Это так называемая Редькина забока, где, по данным местных исследователей, находится место расстрела репрессированных в 1930-х годах. А в завершение участники окажутся на скальном каньоне реки Кизиха и получат незабываемые впечатления от его красоты и величия.

Первая экскурсия планируется в июле, а завершающая — 17 сентября, в День города.

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