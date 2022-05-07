В алтайском городе покажут места расстрелов и скальный каньон

Замначальника управления культуры, спорта и молодежной политики Марина Хворостинина рассказала, что впервые будут организованы автобусные экскурсии по десяти историческим объектам города.



Молодежи Рубцовска и ближайших районов предложат посетить краеведческий музей, картинную галерею. Произойдет знакомство с несколькими объектами культурного наследия: мемориальными комплексами «За власть Советов» и посвященным доблести воинов-участников Великой Отечественной войны, Домом культуры «Алтайсельмаш», драматическим театром, Михайло-Архангельским храмом.



Не менее интересны два объекта, расположенные за чертой города. Это так называемая Редькина забока, где, по данным местных исследователей, находится место расстрела репрессированных в 1930-х годах. А в завершение участники окажутся на скальном каньоне реки Кизиха и получат незабываемые впечатления от его красоты и величия.



Первая экскурсия планируется в июле, а завершающая — 17 сентября, в День города.