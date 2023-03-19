Почти 500 человек пострадали при мощном землетрясении в Эквадоре. Уничтожены мосты

Число пострадавших возросло до 446. Погибшими на данный момент числятся 14 человек, пишет Газета.Ru.
В ходе подземных толчков повреждены 33 медучреждения. Полностью уничтожены пять мостов.
180 домов повреждены, 84 разрушены в результате природного катаклизма.
Ранее мощное землетрясение произошло в Тихом океане. Ранее о подземных волнениях в России предупредил сейсмолог. Также нидерландский ученый спрогнозировал новые мощные землетрясения. Магнитуда их превысит «турецкую отметку» 7, 7 и составит порядка 8, 5.