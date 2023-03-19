19 марта
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Происшествия

Почти 500 человек пострадали при мощном землетрясении в Эквадоре. Уничтожены мосты

Подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксировали на глубине 44 км на западе Эквадора.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Число пострадавших возросло до 446. Погибшими на данный момент числятся 14 человек, пишет Газета.Ru.

В ходе подземных толчков повреждены 33 медучреждения. Полностью уничтожены пять мостов.

180 домов повреждены, 84 разрушены в результате природного катаклизма.

Ранее мощное землетрясение произошло в Тихом океане. Ранее о подземных волнениях в России предупредил сейсмолог. Также нидерландский ученый спрогнозировал новые мощные землетрясения. Магнитуда их превысит «турецкую отметку» 7, 7 и составит порядка 8, 5.

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