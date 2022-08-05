Под Барнаулом в Оби утонула легковушка

В паблик прислали видео, на котором видно крышу легковушки. Как сообщает автор, о пострадавших и и погибших ничего не известно.
«Пожарные и скорая уехали, ожидают водолазов», — рассказали в «Инциденте».
Информация обновляется.
Утром 5 августа за Гребным каналом в реке Обь утонула легковушка. Об это сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».
В паблик прислали видео, на котором видно крышу легковушки. Как сообщает автор, о пострадавших и и погибших ничего не известно.
«Пожарные и скорая уехали, ожидают водолазов», — рассказали в «Инциденте».
Информация обновляется.
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