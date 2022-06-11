Под предлогом похода на выставку у барнаульца обнулили счет на карте

29-летний житель Барнаула познакомился в соцсетях с девушкой, но в итоге попал в лапы мошенников.

Мужчина рассказал, что нашел девушку в интернете. Она представилась Марией. В переписке они договорились вместе сходить на выставку, после чего собеседница отправила ему ссылку.

Барнаулец прошел по ней и ввел реквизиты своей банковской карты, анкетные данные и номер телефон. После этого несколько раз произошло списание денег.

Он сразу же попытался связаться со службой технической поддержки сайта, чтобы оформить возврат, но в итоге оставшаяся сумма на карте полностью списалась. Всего мужчина потерял более 25 тыс. рублей.

Молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счёта», сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции призывают к бдительности — не переходите по подозрительным ссылкам от незнакомцев.