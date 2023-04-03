Подозреваемая в убийстве военкора знала его. Подробности

Стало известно, что девушка, которая принесла на мероприятие самодельное взрывное устройство (СВУ), была знакома с погибшим. Об этом рассказал пострадавший при взрыве в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Shot.

Кафе в Санкт-Петербурге после взрыва.

По словам мужчины, сначала организаторы не разрешили злоумышленнице занести в помещение статуэтку, которая у нее была с собой.

Однако она попросила разрешения у Татарского. Тот позволил ей пройти, поскольку узнал постоянную гостью. Военкор предложил ей сесть рядом, но девушка выбрала самое удаленное от него кресло, указывает Газета.Ru.

Между тем охраны как таковой в заведении не было, рамки металлодетектора отсутствовали, а гостей не досматривали.

Ранее сообщалось, что подозреваемая во взрыве в петербургском кафе находится в больнице.

Что произошло

Девушку подозревают в причастности к взрыву, произошедшему накануне вечером в кафе «Стрит-бар». Пострадали 30 человек. Один погиб — военкор Владлен Татарский.

В кафе проходил творческий вечер военкора. Присутствовало около 100 человек.

Сработавшее СВУ спрятали в статуэтке, которую Дарья подарила Татарскому. Мощность взрывного устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва в кафе вылетели стекла.

Жильцы дома остались в порядке, им не пришлось эвакуироваться.