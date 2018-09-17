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Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о роли в теракте американских спецслужб

Подозреваемый в покушении на главу ДНР Александра Захарченко рассказал, что знал о подготовке теракта в донецком кафе «Сепар». По его словам, группе, которая готовила теракт, выдали «совершенно новое» устройство. Мужчина уверен, что его передали на Украину американские спецслужбы, пишут «Известия».

Глава ДНР Александр Захарченко награждает военнослужащих Донбасса.
Глава ДНР Александр Захарченко награждает военнослужащих Донбасса.
dnr-online.ru

По словам задержанного, устройство тестировали в Киеве в районе Бессарабского рынка. Его особенность — сигнал передатчика, который может передаваться на расстоянии 1,5−2 км через любые препятствия, пишет РЕН ТВ.

Мужчина заявил, что ранее у СБУ такого оборудования не было. По оценкам задержанного, оно стоит более 10 тысяч долларов.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб 31 августа в результате теракта в центре Донецка. Во время взрыва он находился в ресторане «Сепар». Вместе с ним пострадали 11 человек, среди которых министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

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