Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о роли в теракте американских спецслужб

Подозреваемый в покушении на главу ДНР Александра Захарченко рассказал, что знал о подготовке теракта в донецком кафе «Сепар». По его словам, группе, которая готовила теракт, выдали «совершенно новое» устройство. Мужчина уверен, что его передали на Украину американские спецслужбы, пишут « Известия ».

По словам задержанного, устройство тестировали в Киеве в районе Бессарабского рынка. Его особенность — сигнал передатчика, который может передаваться на расстоянии 1,5−2 км через любые препятствия, пишет РЕН ТВ.

Мужчина заявил, что ранее у СБУ такого оборудования не было. По оценкам задержанного, оно стоит более 10 тысяч долларов.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб 31 августа в результате теракта в центре Донецка. Во время взрыва он находился в ресторане «Сепар». Вместе с ним пострадали 11 человек, среди которых министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.