Помощника главы МВД поместили в изолятор. Сообщение ведомства

«Подтверждаю», — сказал Мельников, отвечая на вопрос о задержании Умнова.
Ранее сообщалось, что три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела.
Позднее МВД сообщило подробности задержания, пишет Газета.Ru.
Правоохранительные органы задержали несколько генералов МВД, в том числе помощника министра, сообщили в МВД России.
По уголовному делу о злоупотреблении полномочиями задержан помощник главы МВД генерал-лейтенант и бывший глава ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, начальник ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замглавы петербургского главка МВД Иван Абакумов.
Следствием установлено — в период с 2016 по 2020 года они злоупотребляли должностными полномочиями, а именно: приобрели на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество в целях личного использования.
В МВД отметили — сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД провели ряд обысков по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года органами СК РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Обыски прошли в квартирах и рабочих кабинетах задержанных, писал «Коммерсантъ».
Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления «М» ФСБ России искали документы и запрещенные к обороту предметы.
По данным следствия, фигуранты дела якобы настойчиво рекомендовали местным предпринимателям жертвовать деньги, которые потом бесконтрольно тратились на полицейские мероприятия, принося преференции и жертвователям.
Ранее лишили генеральского звания экс-начальника радиотехнических войск ВКС РФ.