6 июля
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Происшествия

Помощника главы МВД поместили в изолятор. Сообщение ведомства

Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан и находится в изоляторе временного содержания в Москве на Петровке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

«Подтверждаю», — сказал Мельников, отвечая на вопрос о задержании Умнова.

Ранее сообщалось, что три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела.

Позднее МВД сообщило подробности задержания, пишет Газета.Ru.

Правоохранительные органы задержали несколько генералов МВД, в том числе помощника министра, сообщили в МВД России.

По уголовному делу о злоупотреблении полномочиями задержан помощник главы МВД генерал-лейтенант и бывший глава ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов, начальник ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший замглавы петербургского главка МВД Иван Абакумов.

Следствием установлено — в период с 2016 по 2020 года они злоупотребляли должностными полномочиями, а именно: приобрели на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество в целях личного использования.

В МВД отметили — сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД провели ряд обысков по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года органами СК РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Обыски прошли в квартирах и рабочих кабинетах задержанных, писал «Коммерсантъ».

Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления «М» ФСБ России искали документы и запрещенные к обороту предметы.

По данным следствия, фигуранты дела якобы настойчиво рекомендовали местным предпринимателям жертвовать деньги, которые потом бесконтрольно тратились на полицейские мероприятия, принося преференции и жертвователям.

Ранее лишили генеральского звания экс-начальника радиотехнических войск ВКС РФ.

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