Порядка 20 юниоров-гандболистов госпитализированы в городе-миллионнике

Следователи выясняют обстоятельства массового отравления школьников из Новокузнецка, которые прибылив Омск на соревнования по пляжному гандболу, сообщает "Интерфакс".

Всего с признаками пищевого отравления госпитализированы 19 учащихся. Спортсмены жили в хостеле, где и питались.

Возбуждено уголовное дело.

Всего на соревнования приехали 33 мальчика и 29 девочек.

Ранее стало известно, какой едой россияне травятся чаще всего. Среди них — популярная у многих шаурма. Напомним, не так давно в Братке этим продуктом фастфуда отравился 101 человек.

Самую большую опасность представляют салаты с заправкой майонезом или сметаной. Среди мясных блюд самые опасные — котлеты, паштеты и рулеты.

На плохо вымытых фруктах и овощах остаются возбудители инфекций.

Чтобы не отравиться, специалисты рекомендуют готовить все эти блюда дома.