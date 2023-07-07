После крушения "Титана" компания OceanGate приостановила работу

Компания, владеющая батискафом "Титан", после его крушения приостановила работу. Об этом пишут "Ведомости".

Компания завершила все исследовательские и коммерческие мероприятия. Об этом они написали у себя на сайте.

Напомним, батискаф компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане 19 июня.

Позже он перестал выходить на связь. Также стало известно, что спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего в Атлантике батискафа.

На борту находились создатель батискафа Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Затем поступило сообщение, что обломки батискафа "Титан" обнаружили. Никто не выжил.

О причинах гибели людей сообщили позднее. Затем со дна Атлантики достали возможные останки погибших на батискафе.