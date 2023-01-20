После продажи коровы на сибирячку возбудили уголовное дело

31-летняя жительница села Вагай (Тюменская область) обратилась в полицию с заявлением о краже коровы, сообщает Управление МВД по региону.

По словам заявительницы, летом она уехала в другой населенный пункт и попросила 25-летнюю родственницу мужа присмотреть за полуторагодовалой коровой. Когда женщина вернулась обратно, родственница сообщила, что животное на выпасе ушло.

Через некоторое время собственница узнала от местных жителей о возможной продаже молодой коровы. Сумма причиненного ущерба составила почти 40 тыс. рублей.

Полицейские установили, что именно родственница продала животное за 25 тыс. рублей местному жителю. Деньги она потратила по своему усмотрению. Селянку доставили в отдел полиции, свою вину она признала.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статье 158 УК РФ «Кража». Его грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, за кражу шоколада на россиянина завели два уголовных дела.