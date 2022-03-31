Потерпевшие требуют 5 млн рублей от обвиняемого в смертельной потасовке в бийском баре

Речь идет о потасовке в одном из баров, которая произошла вечером 21 января.
Обвиняемый мужчина, по данным СМИ он известный в наукограде тренер по боксу, нанес два удара в область головы 29-летнего посетителя, бывшего сотрудника ОМОНа Росгвардии.
Мужчина упал и ударился о кафельный пол, потом поднялся и получил еще один удар в голову.
Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы в виде перелома костей свода и основания черепа.
«В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал частично, утверждая, что ударов не наносил, а лишь отталкивал оппонента руками», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи нашли доказательства опровергающие его версию и передали дело в суд.
Потерпевшая сторона заявила к обвиняемому гражданский иск на сумму более 5 млн рублей.
Ранее СМИ сообщили, что умершего после драки в баре «уволили из органов задним числом».