4 апреля
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Происшествия

Предъявили обвинение девушке, которая принесла в кафе бюст со взрывчаткой

Дарье Треповой предъявили обвинение, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Дарью Трепову обвинили по статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой» (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1).

Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что 2 апреля она принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой. Девушка отдала ее военному корреспонденту Владлену Татарскому.

В результате взрыва в кафе погибли 30 человек. Девушку задержали.

Ранее СМИ выяснили подробности жизни девушки.

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