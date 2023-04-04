Предъявили обвинение девушке, которая принесла в кафе бюст со взрывчаткой

Дарью Трепову обвинили по статьям «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой» (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1).

Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что 2 апреля она принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой. Девушка отдала ее военному корреспонденту Владлену Татарскому.

В результате взрыва в кафе погибли 30 человек. Девушку задержали.

Ранее СМИ выяснили подробности жизни девушки.