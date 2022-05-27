Предприимчивый продавец в Бийске вынес из магазина шесть дорогих смартфонов на 380 тысяч рублей

В Бийске продавец одного из магазинов бытовой техники и электроники присвоил себе шесть дорогих смартфонов.

Пропажу со склада выявили во время ревизии, сообщает межмуниципальное управление МВД России «Бийское».

Общий ущерб составил порядка 380 тыс. рублей. Управляющий магазина обратился в полицию.

Правоохранительные органы по подозрению в краже задержали 23-летнего продавца.

Молодой человек признался, что тайно брал дорогие гаджеты и продавал их через интернет. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что барнаулец четыре года тайно крал газ.