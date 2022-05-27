27 мая
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Происшествия

Предприимчивый продавец в Бийске вынес из магазина шесть дорогих смартфонов на 380 тысяч рублей

В Бийске продавец одного из магазинов бытовой техники и электроники присвоил себе шесть дорогих смартфонов.

Смартфон
Смартфон
Фото из свободных источников.

Пропажу со склада выявили во время ревизии, сообщает межмуниципальное управление МВД России «Бийское».

Общий ущерб составил порядка 380 тыс. рублей. Управляющий магазина обратился в полицию.

Правоохранительные органы по подозрению в краже задержали 23-летнего продавца.

Молодой человек признался, что тайно брал дорогие гаджеты и продавал их через интернет. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что барнаулец четыре года тайно крал газ.

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