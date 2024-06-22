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Предпринимателя Евгения Новицкого отправили под домашний арест

Его обвиняют в совершении 6 преступлений по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает Baza.

Новицкого обвиняют в сговоре с другими лицами. Он разработал преступный план, по которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, планировал похитить денежные средства негосударственного пенсионного фонда «Урал ФД», а также пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников НПФ «Урал ФД», перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях.

В июне 2016-го лицензия НПФ «Урал ФД» была аннулирована.

Новицкий был задержан 20 июня.

Ранее сообщалось, что бывший мэр алтайского города, сидящий в колонии строгого режима, потребовал от мэрии и депутатов миллионы рублей.

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