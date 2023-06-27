Прекращено уголовное дело о вооруженном мятеже ЧВК "Вагнер"

ТАСС сообщает, что прекращено уголовное дело по факту вооруженного мятежа.

Центр общественных связей ФСБ России объявил о прекращении уголовного дела по факту вооруженного мятежа.

В ходе расследования установлено, что участники прекратили действия, направленные на совершение мятежа.

Напоминаем, что 24 июня глава ЧВК "Вагнер" объявил "Марш справедливости", и уже через пару часов бойцы оказались в Ростовской области, а затем заняли штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с Пригожиным.

В отношении мятежника ФСБ возбудила уголовное дело по соответствующей статье "Вооруженный мятеж" (ст. 279 УК РФ). По ней обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.