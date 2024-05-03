Преподаватель экономики отдала мошенникам 13,5 млн рублей

Уже в полиции она рассказала, что с конца марта по начало апреля ей регулярно звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником ФСБ. Аферист предупредил — якобы с ее счетами что-то происходит и это похоже на действия мошенников.
Он предложил женщине перевести имеющиеся деньги на безопасный счет.
Звонивший продиктовал потерпевшей номер нового счета. Она оформила на себя кредиты и перевела все деньги — 13.5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Почему после настойчивых звонков от "силовика" потерпевшая сразу не обратилась в службу безопасности банка — история умалчивает.
Ранее на 30 млн рублей развели мошенники российского дипломата.
Дипломату позвонил неизвестный и представился якобы менеджером службы банковского надзора. Он убедил Малыгина рассказать о всех его счетах и установить на телефон «специальное» приложение.
Следующие два дня дипломат по инструкциям аферистов снимал деньги со счетов и отправлял их на якобы «безопасный счет».
Позже жулики попросили мужчину вставить свою сим-карту в телефон супруги. С ее счета пропало 4 млн рублей.
В общей совокупности мошенникам удалось вытянуть из дипломата около 30 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.
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