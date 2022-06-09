Преступная группировка похитила более 400 тонн пшеницы в Алтайском крае

Обнаружилось, что в 2020—2021 годах в Алтайском крае преступная группа обманывала поставщиков и переработчиков сельхозпродукции. Обвиняемые завозили пшеницу в специальные склады на грузовых автомобилях.
Один из соучастников, проводил манипуляции с весами и завышал объем поступившего зерна. Всего, по имеющимся данным, ущерб превысил 6 млн рублей.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Его направили в Топчихинский районный суд. Группировке инкриминировано хищение чужого имущества, вверенного виновным, совершенное в особо крупном размере.
Недавно в Барнауле «гастролерки» обокрали пенсионерок на 450 тыс. рублей, прикинувшись медиками с фонендоскопом.