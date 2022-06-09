Преступная группировка похитила более 400 тонн пшеницы в Алтайском крае

Преступная группировка, в составе которой было 11 человек, в течение года похищала пшеницу у разных производителей Алтайского края. Общий объем украденного зерна составил 400 тонн, ссылается « Банкфакс » на региональную прокуратуру.

Обнаружилось, что в 2020—2021 годах в Алтайском крае преступная группа обманывала поставщиков и переработчиков сельхозпродукции. Обвиняемые завозили пшеницу в специальные склады на грузовых автомобилях.

Один из соучастников, проводил манипуляции с весами и завышал объем поступившего зерна. Всего, по имеющимся данным, ущерб превысил 6 млн рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Его направили в Топчихинский районный суд. Группировке инкриминировано хищение чужого имущества, вверенного виновным, совершенное в особо крупном размере.

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