Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине в момент ДТП на пешеходном переходе

8 июня на Сретенке черный Genesis с мигалкой сбил курьера на пешеходном переходе, после чего с машины оперативно скрутили номера.

На кадрах с места ДТП видно, что курьер на велосипеде выехал перед автомобилем. Мужчину госпитализировали с переломом голени.

«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами. Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других. Очень благодарен скорой помощи, которая в считанные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшему. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — написал Миронов.