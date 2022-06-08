9 июня
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Происшествия

Сергей Миронов подтвердил, что находился в машине в момент ДТП на пешеходном переходе

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале сообщил, что находился в машине, сбившей курьера в Москве.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
Дмитрий Лямзин

8 июня на Сретенке черный Genesis с мигалкой сбил курьера на пешеходном переходе, после чего с машины оперативно скрутили номера.

На кадрах с места ДТП видно, что курьер на велосипеде выехал перед автомобилем. Мужчину госпитализировали с переломом голени.

«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами. Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других. Очень благодарен скорой помощи, которая в считанные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшему. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — написал Миронов.

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