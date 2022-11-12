При лобовом столкновении погибли два человека на алтайской трассе

Погибли два пожилых человека.

Произошло лобовое столкновение. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковушка угодила под грузовую «Газель».

Находившиеся в легковой машине пенсионеры погибли. Водителя «Газели» госпитализировали в заринскую больницу.

Между тем Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневры в отсутствии встречного транспорта.