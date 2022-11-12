12 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

При лобовом столкновении погибли два человека на алтайской трассе

На трассе Заринск — Барнаул случилось смертельное ДТП 12 ноября утром, сообщает Telegram-канал «В Курсе 22«.

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

Погибли два пожилых человека.

Произошло лобовое столкновение. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Легковушка угодила под грузовую «Газель».

Находившиеся в легковой машине пенсионеры погибли. Водителя «Газели» госпитализировали в заринскую больницу.

Между тем Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневры в отсутствии встречного транспорта.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость