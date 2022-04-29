Приемный ребенок с миской за решеткой. На Ставрополье губернатора «как отца» возмутила фотография мальчика

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в своем Telegram-канале , что держит на контроле ситуацию с жестоким обращением с ребенком.

Ранее в соцсетях опубликовали фотографии мальчика, который сидел за решеткой и протягивал железную миску, а также отметили, что ребенок в семье приемный.

«Поручил уполномоченному по правам ребенка проверить все факты и обстоятельства. Как отца меня возмущают такие случаи. Что произошло в семье — надо разобраться. В первую очередь, помочь ребенку. Затем — принимать решения. Сейчас мальчик временно находится в детском доме. Знаю одно — во всех вопросах, связанных с детьми, нужно быть очень осторожными. Будем действовать в интересах ребенка», — написал Владимиров и добавил, что ситуацию в Георгиевском округе держит на особом контроле.

Как уточняет местное издание «Победа 26» со ссылкой на администрацию Георгиевского округа, на место сразу выехали специалисты органа опеки и сотрудники полиции.

«В настоящее время этой ситуацией занимаются правоохранительные органы: они выясняют все обстоятельства произошедшего и позже дадут правовую оценку. Также к ней подключился уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае. Со своей стороны администрация Георгиевского округа продолжает следить за ситуацией», — указали в мэрии и тоже пообещали держать все на контроле.

В ставропольском СК сообщили, что выясняют не только обстоятельства жестокого обращения с ребенком, но и причину, по которой ситуацию не держали на контроле.

«В отношении органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за воспитанием несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Региональная прокуратура тоже подключилась к выяснению причин: «Будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц».

В ведомстве подчеркнули, что «ход расследования находится на контроле».

Ранее рассказали, как в селе на Алтае четверых детей под опекой «держали в рабстве»: их били, а они работали и воровали хлеб.