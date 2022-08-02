2 августа
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Происшествия

Продавщица больше полугода воровала ювелирные изделия и тратила их на микрокредиты

В Ишиме (Тюменская область) полицейские арестовали продавца-консультанта в ювелирном магазине. Ее обвиняют в присвоении золотых изделий, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Похищенные ювелирные изделия
Похищенные ювелирные изделия
УМВД по Тюменской области

В полицию обратился местный бизнесмен. Он заявил, что после ревизии в «ювелирке» выявили недостачу товара более чем на 250 тыс. рублей.

Ишимские правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась местная жительница 1984 года рождения., которая работала в магазине продавцом-консультантом.

На протяжении восьми месяцев она незаметно от всех выносила украшения в личных вещах. Кольца, цепи и серьги она сдавала в ломбарды города, а деньги тратила на погашение микрозаймов. Часть предметов полицейским удалось изъять.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ. Ей грозит до шести лет колонии.

Ранее юрист рассказали о новой схеме телефонного мошенничества.

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