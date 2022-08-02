Продавщица больше полугода воровала ювелирные изделия и тратила их на микрокредиты

В полицию обратился местный бизнесмен. Он заявил, что после ревизии в «ювелирке» выявили недостачу товара более чем на 250 тыс. рублей.
Ишимские правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась местная жительница 1984 года рождения., которая работала в магазине продавцом-консультантом.
На протяжении восьми месяцев она незаметно от всех выносила украшения в личных вещах. Кольца, цепи и серьги она сдавала в ломбарды города, а деньги тратила на погашение микрозаймов. Часть предметов полицейским удалось изъять.
Против женщины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ. Ей грозит до шести лет колонии.
Ранее юрист рассказали о новой схеме телефонного мошенничества.