6 сентября
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Происшествия

Прокуратура города Барнаул направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии

Прокуратурой города Барнаул было направлено в Октябрьский районный суд уголовное дело в отношении жителя краевой столицы. Он обвиняется в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью пешеходу. Об этом сообщает Прокуратура Алтайского края.

Прокуратура Алтайского края.
Прокуратура Алтайского края.
altapress.ru

Обвиняемый двигался на автомобиле по проспекту Ленина в г.Барнауле. При повороте на улицу Германа Титова не выбрал скорость, которая обеспечила бы контроль над движением. Соответственно мужчина не уступил дорогу девушке.

Пострадавшая пересекала проезжую часть на электросамокате. Вследствие чего на нерегулируемом переходе для пешеходов мужчина совершил наезд на девушку

Прокуратурой данные действия были квалифицированы по п.«а» ч.2 ст.264 УК РФ.

Обвиняемый признал себя виновным.

Ранее пешеходы выступают против электросамокатов.

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