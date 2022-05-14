Пьяные воры потеряли часть похищенного в алтайском селе

В Табунах двое неизвестных обокрали 21-летнего парня. злоумышленники были под градусом и по дороге потеряли часть своего «улова». Задержать их удалось по горячим следам, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Все случилось, когда парень вечером шел домой из гостей. На улице к нему подошли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и стали требовать отдать сначала наушники, затем телефон и цепочку.

Забрав имущество, они скрылись, а молодой человек обратился в полицию.

«Злоумышленники были задержаны в течение часа, по горячим следам. Сотовый телефон и цепочка у них изъяты, а наушники, по их словам, они выронили по дороге», — говорят в полиции.

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