Пьяные воры потеряли часть похищенного в алтайском селе

Все случилось, когда парень вечером шел домой из гостей. На улице к нему подошли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и стали требовать отдать сначала наушники, затем телефон и цепочку.
Забрав имущество, они скрылись, а молодой человек обратился в полицию.
«Злоумышленники были задержаны в течение часа, по горячим следам. Сотовый телефон и цепочка у них изъяты, а наушники, по их словам, они выронили по дороге», — говорят в полиции.
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