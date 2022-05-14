14 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяные воры потеряли часть похищенного в алтайском селе

В Табунах двое неизвестных обокрали 21-летнего парня. злоумышленники были под градусом и по дороге потеряли часть своего «улова». Задержать их удалось по горячим следам, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Все случилось, когда парень вечером шел домой из гостей. На улице к нему подошли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и стали требовать отдать сначала наушники, затем телефон и цепочку.

Забрав имущество, они скрылись, а молодой человек обратился в полицию.

«Злоумышленники были задержаны в течение часа, по горячим следам. Сотовый телефон и цепочка у них изъяты, а наушники, по их словам, они выронили по дороге», — говорят в полиции.

За грабеж, совершенный группой лиц, мужчинам грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее бийский романтик наглым образом украл для возлюбленной букет хризантем.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость