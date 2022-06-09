Пьяный алтаец разрушил буддийский субурган

Полицейским удалось найти виновника. Им оказался 50-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина был пьян, шел на одну из стоянок, а когда заметил сооружение, решил его разбить.

«Подняв с земли камень, он нанес несколько ударов и продолжил свой путь», — сообщили в региональном МВД.

По этому факту возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 214 УК РФ — вандализм).

«Новости Горного Алтая» отмечают, что сообщение о разрушении субургана вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые обвинили буддистов в навязывании своей религии коренным жителям Алтая, а те, в свою очередь, упрекают оппонентов в религиозной нетерпимости.

В начале 2021 года в Чемальском районе неизвестные спилили обрядовый столб (чакы). Он стоял на возвышенности, а рядом проводились алтайские обряды.