9 июня
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Происшествия

Пьяный алтаец разрушил буддийский субурган

Вблизи села Боочи в урочище «Ак Кобы» в Онгудайском районе Республики Алтай вандал разрушил религиозный памятник — буддийский субурган.

Религиозный памятник субурган.
Религиозный памятник субурган.
04.мвд.рф

Полицейским удалось найти виновника. Им оказался 50-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина был пьян, шел на одну из стоянок, а когда заметил сооружение, решил его разбить.

«Подняв с земли камень, он нанес несколько ударов и продолжил свой путь», — сообщили в региональном МВД.

По этому факту возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 214 УК РФ — вандализм).

«Новости Горного Алтая» отмечают, что сообщение о разрушении субургана вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Некоторые обвинили буддистов в навязывании своей религии коренным жителям Алтая, а те, в свою очередь, упрекают оппонентов в религиозной нетерпимости.

В начале 2021 года в Чемальском районе неизвестные спилили обрядовый столб (чакы). Он стоял на возвышенности, а рядом проводились алтайские обряды.

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