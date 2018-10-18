Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
63

Расследовать трагедию в Керчи будет генерал, который вёл дело «Зимней вишни»

Расследовать уголовное дело о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже взялась специальная группа, которую возглавил руководитель следственного управления СКР генерал-майор Сергей Голкин, сообщает «Коммерсант».

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
altapress.ru

Сергей Голкин курировал расследование дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и теракте в метро Санкт-Петербурга.

Оперативно-следственная группа выяснила, что Владислав Росляков, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже, вырос в неблагополучной семье. Его отец-инвалид не жил с матерью, работавшей в онкобольнице санитаркой и считавшейся членом крымской секты «Свидетели Иеговы». Росляков считался тихоней, учился на тройки-четверки, а в полицию попадал пару раз, выпив пиво с друзьями. Тем не менее, по данным источников «Коммерсанта», его сейчас усиленно проверяют на связи с экстремистами.

17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. 21 человек погиб, десятки пострадали, пятеро в коме. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка