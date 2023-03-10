10 марта
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Происшествия

Родителями мальчика из Новосибирска, впавшего в кому, занялась опека

Опека через суд будет лишать родительских прав семью, где ребенок впал в кому с подозрением на алкогольное отравление.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Пятилетний мальчик после очередной пьянки взрослых упал без сознания, сообщает Mash Siberia. Это случилось в поселке Новосибирской области.

Медики сказали, что мальчик мог выпить спиртное. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось.

Информация об отравлении не подтвердилась.

Семья состоит на учете как неблагополучная — отец и мать злоупотребляют спиртным, пропивают детские пособия. Мальчик и его младшая сестра часто остаются без еды, вещи им приносят соседи.

Прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку инцидента.

Между тем в Алтайском крае проверят работу органов опеки после трагедии в Советском районе. Ранее мать заживо сожгла дочь на глазах у брата

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