Родителями мальчика из Новосибирска, впавшего в кому, занялась опека

Пятилетний мальчик после очередной пьянки взрослых упал без сознания, сообщает Mash Siberia. Это случилось в поселке Новосибирской области.
Медики сказали, что мальчик мог выпить спиртное. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось.
Информация об отравлении не подтвердилась.
Семья состоит на учете как неблагополучная — отец и мать злоупотребляют спиртным, пропивают детские пособия. Мальчик и его младшая сестра часто остаются без еды, вещи им приносят соседи.
Прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку инцидента.
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