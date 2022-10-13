Россиянка в канун юбилея Путина осквернила могилу его родителей

Инцидент случился 6 октября — в канун 70-летнего юбилея главы государства — на Серафимовском кладбище.
Женщина оставила на месте захоронения родителей российского лидера записку с оскорбительной надписью в его адрес. Тем самым, поступила «цинично и безнравственно».
Судя по сообщению пресс-службы, женщина находилась у могилы три минуты.
Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти», указывает Газета.Ru.
Суд отправил подозреваемую под домашний арест до 8 ноября. Хотя следствие настаивало на мере пресечения — заключение под стражу.