С остро подпиленными зубами мужчина три недели насиловал беременную

Молодую женщину выгнали из дома. Она шла по дороге. Ее заметил мужчина и расспросил, что случилось.
Та рассказала о своих проблемах, и мужчина предложил ей переночевать у него. Та согласилась.
В доме он набросился на жертву, привязал к кровати и стал регулярно насиловать. Женщина трижды пыталась сбежать, но ее ловили и снова закрывали в доме.
У мужчины остро подпилены зубы, и он грозился вцепиться ей в горло, пишет Lenta.ru.
В один из дней у пленницы возникли осложнения беременности, и ей потребовалась неотложная медпомощь. Врачи заподозрили неладное и сообщили полицейским. Мужчину арестовали.
Ранее двое парней похитили, избили и надругались над женщиной в санях.
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