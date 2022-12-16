16 декабря
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Происшествия

С остро подпиленными зубами мужчина три недели насиловал беременную

Американец похитил беременную, удерживал ее в своем доме и насиловал в течение трех недель, сообщает Fox News.

Беременная женщина.
Беременная женщина.
https://unsplash.com/

Молодую женщину выгнали из дома. Она шла по дороге. Ее заметил мужчина и расспросил, что случилось.

Та рассказала о своих проблемах, и мужчина предложил ей переночевать у него. Та согласилась.

В доме он набросился на жертву, привязал к кровати и стал регулярно насиловать. Женщина трижды пыталась сбежать, но ее ловили и снова закрывали в доме.

У мужчины остро подпилены зубы, и он грозился вцепиться ей в горло, пишет Lenta.ru.

В один из дней у пленницы возникли осложнения беременности, и ей потребовалась неотложная медпомощь. Врачи заподозрили неладное и сообщили полицейским. Мужчину арестовали.

Ранее двое парней похитили, избили и надругались над женщиной в санях.

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