Сибирская туристка провалилась в яму на теплотрассе и просидела там всю ночь и утро

Девушка, приехавшая в Омск, провалилась в яму на открытой теплотрассе. Там она просидела всю ночь и утро вместе с крысами. Об этом сообщает « Инцидент Омск ».

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на открытую теплотрассу. Там очень рыхлая земля и большая яма, в которую легко провалиться. Что и произошло с приезжей туристкой.

Девушка не знала о проблеме и во время прогулки по городу провалилась в открытую яму 13 ноября. Так как уже был вечер, то рядом не оказалось людей.

Так девушка просидела всю ночь и утро в яме, в которой водятся крысы.

Крики о помощи услышали случайные прохожие, которые вытащили пострадавшую.

Жительница Омска пожаловалась. что уже три года борется с проблемой и все равно получает отказ. Рядом бегают дети и не раз проваливались собаки.