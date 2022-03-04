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Происшествия

Сибирские спасатели ищут потерявшегося травмированного лыжника

Сотрудники спасательных служб в Казачинско-Ленском районе Иркутской области начали поиски лыжника, сообщает «Интерфакс»

Лыжи.
Лыжи.
СС0

В ночь на 4 марта поступила информация о том, что примерно в трех километрах от станции Кунерма мужчина 1983 года рождения ушел кататься на лыжах и не вернулся.

При себе у лыжника была радиостанция, с помощью которой он выходил на связь 3 марта днем и сообщил, что травмировал ногу.

Потом связь оборвалась. На поиски направлены две группы от организации, где мужчина работал вахтовым методом. Известно, что он приехал из Свердловской области.

Коллегам найти пропавшего не удалось, тогда к месту выехали спасатели.

Всего в поисках задействовано 12 человек, 3 единицы техники. Маршрут поиска составляет 16 километров.

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